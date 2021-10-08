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Догузова рассказала о способах поддержки туристической сферы Крыма в низкий сезон

По ее словам, зимние продажи в регионе поможет поднять выставка-форум "Интурмаркет"

ТАСС, 8 октября. /ТАСС/. Проведение выставки-форума "Интурмаркет" в Крыму в ноябре станет драйвером для роста зимних продаж, а также поддержит деловой туризм в республике в межсезонье. Такое мнение высказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

В начале октября сообщалось, что власти Крыма намерены 18-20 ноября впервые провести на полуострове крупный туристический форум "Интурмаркет".

"Проведение столь масштабного мероприятия в межсезонье будет способствовать загрузке отелей и активизации делового туризма в Крыму. Это перспективное направление, развитие которого позволит местной туристической инфраструктуре полноценно функционировать даже в низкий сезон, и туризм станет не сезонной, а круглогодичной работой для крымчан", - приводит пресс-служба слова Догузовой.

Она уточнила, что "Интурмаркет" - площадка для отраслевых дискуссий, обмена опытом и идеями. На ней заключают контракты, договариваются о запуске новых проектов. По словам Догузовой, осенью в Крыму участники выставки смогут обсуждать планы на зимний туристический сезон, а весной в Москве - на летний. Также Догузова отметила, что планирует посетить форум и принять участие в деловой программе.

"Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.

Теги
РоссияКрымДогузова, Зарина Валерьевна
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