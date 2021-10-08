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В Telegram запустили рекламные сообщения в тестовом режиме

Сообщения будут размещаться самим мессенджером, а не администраторами каналов
© Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram запустил в тестовом режиме рекламные сообщения. Об этом сообщается в Telegram-канале "Код Дурова".

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По данным канала, спонсируемые сообщения будут размещаться самим Telegram, а не администраторами каналов. Кроме того, на время тестирования только Telegram будет получать прибыль с размещения рекламы, а делиться доходами с владельцами каналов, где размещаются спонсируемые сообщения, Telegram будет лишь после того, как покроет основные расходы.

Кроме того, в мессенджере должен появиться специальный портал для покупки рекламы.

Уточняется, что мессенджер не будет собирать личные данные и предпочтения пользователей для отображения рекламы, также запрещено использовать внешние ссылки в рекламных сообщениях.

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