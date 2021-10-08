Проект по поддержке региональных производителей "Рыбная биржа" запустили в Костроме

КОСТРОМА, 8 октября. /ТАСС/. "Рыбная биржа" открылась в пятницу в историческом центре Костромы. Проект объединит производителей рыбной продукции и деликатесов Костромской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Костромской области в рамках комплекса мер по развитию экономики, поддержке местных товаропроизводителей, расширению рынков сбыта пищевой продукции и продвижению региональных брендов реализован еще один важный проект. В Красных рядах в Костроме открылась "Рыбная биржа", - говорится в сообщении.

Товарная аквакультура в Костромской области представлена тремя основными хозяйствами в Костромском и Судиславском районах, а также в Волгоречинске. "Волгореченскрыбхоз" - самое крупное предприятие отрасли, рыбоводное хозяйство выращивает осетра, карпа, форель и стерлядь, производит черную икру и рыбные деликатесы. В настоящее время на "Рыбной бирже" представлена эта продукция.

Планируется, что "Рыбная биржа" станет интересным объектом для туристов, приезжающих в Костромскую область.

"В рамках исполнения поручения губернатора Костромской области по продвижению наших региональных брендов, поддержке местных товаропроизводителей такой формат у нас уже не первый. До этого открыта "Сырная биржа". С учетом большого потенциала области в части производства рыбной продукции, логично было открытие такого места, где наши производители смогут показать потребителям ассортимент и заодно повысить туристическую привлекательность нашего города", - цитирует пресс-служба директора регионального департамента агропромышленного комплекса Андрея Плотникова.