Российские силовые ведомства начали получать уникальные тепловизоры "Сыч"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Уникальные тепловизоры, которые позволят проводить разведку на расстоянии до 4 км, начали поставлять в подразделения погранслужбы России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

"В 2020 году на снабжение был принят тепловизор "Сыч-3ПС", разработанный ЦНИИ "Циклон" (входит в "Росэлектронику"). В 2021 году начались поставки этих тепловизоров в подразделения погранслужбы", - сказали в холдинге.

Новинка позволяет в любое время суток при любой погоде распознавать человека на расстоянии до 1,5 км, а легковой автомобиль - на расстоянии 4 км.

Как уточнили в пресс-службе, данная разработка не имеет отечественных аналогов. Прибор сочетает функции тепловизора, телевизора и стадиометрического дальномера, а также имеет цифровой магнитный компас и спутниковую систему навигации.