США и Китай договорились о проведении дополнительных консультаций по торговым отношениям

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в пятницу на переговорах в формате видеосвязи договорились о проведении дополнительных консультаций по вопросам, связанным с двусторонними торговыми отношениями. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы аппарата Тай по итогам встречи.

"В ходе откровенного обмена мнениями Тай и вице-премьер Лю [Хэ] признали важность двусторонних торговых отношений и то влияние, которое они оказывают не только на США и Китай, но и на мировую экономику. Тай и вице-премьер Лю [Хэ] рассмотрели вопрос о ходе выполнения американо-китайского экономического и торгового соглашения и договорились, что обе стороны проведут консультации по некоторым нерешенным вопросам", - отмечается в документе.​​​​​

Тай, являющаяся членом кабинета президента Джо Байдена, "подчеркнула обеспокоенность США в связи с государственной нерыночной политикой и практикой Китая, которая наносит ущерб американским рабочим, фермерам и предприятиям". "Тай отметила, что с нетерпением ожидает встречи с вице-премьером Лю [Хэ] в ближайшем будущем", - заключили в аппарате представителя США на торговых переговорах.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов. 15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки американской продукции в течение первого и второго года действия соглашения на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР провалилась. Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в сделку изменений.