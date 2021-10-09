Фитнес-сообщество ожидает убытки в нескольких регионах до 200 млн рублей из-за QR-кодов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество прогнозирует убытки в пределах 50-200 млн рублей в месяц для представителей отрасли в тех российских регионах, где введены и анонсированы ограничительные меры в виде допуска посетителей по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию против коронавируса или отсутствие заболевания. Об этом сообщила в субботу ТАСС глава организации Елена Силина.

Речь идет о Пермском крае, Астраханской и Свердловской областях. Так, в Пермском края с 4 октября в связи с напряженной обстановкой с заболеваемостью коронавирусом введено обязательное предъявление QR-кодов при посещении массовых мероприятий и мест, предполагающих скопление большого числа людей. В их числе - фитнес-центры и фитнес-клубы, тренажерные залы и бассейны.

В Астраханской области с 23 июля по 8 августа в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки фитнес-залы были полностью закрыты, а с 8 августа для их посещения стало необходимо предоставлять отрицательный ПЦР-тест или QR-код о полной вакцинации. В Свердловской области, по данным департамента информационной политики региона, режим с QR-кодами начнет действовать, предположительно, не позднее 1 декабря.

"Рынок фитнес-услуг в Астраханской области на сегодняшний день потерял около 51 млн рублей. В Пермском крае потери могут составить от 50 млн до 100 млн рублей в месяц, а возвраты денежных средств за клубные карты и дополнительные услуги - до 200 млн рублей в месяц. Возможные ограничения в Свердловской области могут привести к потерям более 200 млн рублей в месяц только по фитнес-рынку Екатеринбурга", - рассказала Силина, приводя прогнозные данные игроков рынка в регионах, которые входят в Национальное фитнес-сообщество.

По ее словам, в Калининградской области власти планируют с 1 ноября ввести допуск в фитнес-клубы по QR-кодам, а "продажи уже упали на 35%". В Самарской области аналогичные ограничения планируются с 11 октября, и "продажи сократились на 50%". В Астраханской и Ростовской областях пускают в фитнес-клубы по предъявлению QR-кода с 8 августа и 4 августа соответственно, там "наблюдается падение продаж на уровне 65%".

Меры поддержки

Как отметила Силина, фитнес-сообщество "ведет активные переговоры с органами власти регионов", в частности, о введении господдержки.

"Нужно внедрить компенсационные меры поддержки фитнес-бизнесу, который позитивно зарекомендовали себя в начале пандемии 2020 году. Это субсидии, кредитование под 2% годовых для сохранения занятости. Просим рассмотреть возможность снижения социальных налогов и взносов для субъектов фитнес-бизнеса; внедрить меры поддержки арендодателей, предоставляющих скидку на аренду для фитнес-клубов; включить услуги фитнеса в полисы добровольного медицинского страхования; внедрить программы кешбэка по аналогии с туристической отраслью", - перечислила она.

Также игроки рынка считают необходимым "обеспечить возможность внедрения дешевых невозвратных тарифов на фитнес-карты по аналогии с авиаотраслью, где потребитель вправе выбрать между более дорогим тарифом и возможностью его немедленного возврата и дешевым, но невозвратным", уточнила Силина. Сейчас данная инициатива ограничена в РФ законом о защите прав потребителей, добавила она.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.