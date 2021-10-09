Объем инвестиций в экономику Омской области вырос за четыре года более чем в два раза

ОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Омской области благодаря принимаемым региональным правительством мерам вырос за четыре года более чем в два раза - с 98 до 210 млрд рублей в год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"В 2017 году объем инвестиций в экономику региона составлял 98 млрд рублей, в 2020 году - 210 млрд рублей, рост более чем в два раза. В рамках четырехлетнего цикла Омская область на шестом месте в РФ по темпам роста инвестиций в экономику региона. По результатам 2020 года регион по динамике инвестиций занимает первое место в Сибири и входит в десятку регионов России", - сообщила пресс-служба.

В правительстве отметили, что росту показателей способствовали решение о создании в Омской области особой экономической зоны "Авангард", подписание соглашения между региональными властями, Минпромторгом РФ и компанией "Газпромнефть - Каталитические системы" о создании в Омске производства катализаторов гидропроцесса и каталитического крекинга, а также организация в 2018 году регионального фонда развития промышленности.

В области также действуют пониженные налоговые ставки по налогам на имущество и прибыль, масштабным инвестиционным проектам предоставляются земельные участки без проведения торгов, работают различные механизмы по предоставлению льготных кредитов. Как подчеркнули ТАСС в омском Минэкономики, все это способствует улучшению инвестиционного климата и более пристальному вниманию к региону со стороны инвесторов.