Эксперты выяснили, кто активнее всего пользуется услугой по снятию наличных в магазинах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Услуга снятия наличных на кассах магазинов в РФ оказалась наименее популярна у россиян в возрасте 31-40 лет - на них приходится 5% от всех снятий, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

По данным "Русского стандарта", средний чек одной операции этой категории граждан с января по август 2021 года составил 740 рублей (снижение на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

Активнее всего услугой по снятию наличных в магазинах пользуется молодежь в возрасте 21-30 лет. На них пришлось 25% от общего числа таких операций по картам банка у всех клиентов. Средний чек у этой категории за январь - август 2021 года вырос в 2,4 раза в годовом выражении - до 2 782 рублей.

На втором месте - граждане в возрасте 41-50 лет и 51-60 лет. На каждую из этих категорий пришлось по 23% от всех операций по снятию наличных в магазинах. При этом средний чек одного снятия у россиян в возрасте 41-50 лет за январь - август вырос на 54% и составил 3 120 рублей. А вот у клиентов 51-60 лет этот показатель, напротив, снизился на 1% - до 2 231 рубля.

На третьем месте оказались россияне старше 60 лет. На них пришлось 18% операций по снятию денег на кассах магазинов. Средний чек одной операции по карте банка у этой категории граждан составил 2 513 рублей (-36%).

При этом интерес женщин к сервису выше. Так, с января по август 2021 года общее число операций по получению наличных с покупкой у женщин оказалось на 59% выше, чем у мужчин. Лидируют они и по величине среднего чека - "женские" 2 852 рубля против "мужских" 1 818 рублей. Относительно прошлого года общий чек одного снятия у женщин вырос на 27%, в то время как у мужчин, напротив, снизился на 1%.

В рамках исследования аналитики "Русского стандарта" изучили все операции по снятию наличных на кассах всех магазинов-партнеров сервиса "Наличные с покупкой" по картам банка с января по август 2021 года и за аналогичный период 2020 года.