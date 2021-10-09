Эксперты: цены на стройматериалы могут упасть до 30% к концу года при позитивном прогнозе

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Цены на строительные материалы могут снизиться до 30% к концу года по сравнению с январем 2021 года при благоприятном прогнозе. Такое мнение выразили ТАСС в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ).

"На рынке строительных материалов сегодня в целом отмечается позитивная тенденция. По данным Росстата, за сентябрь 2021 года цены на стройресурсы начали снижаться. Это не может не сказываться благоприятно на общей ситуации как в строительстве, так и в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. При благоприятных прогнозах ожидается снижения цены на стройматериалы до 30% к цене января 2021 года", - отметили в объединении.

По оценке НОСТРОЙ, снижение стоимости стройматериалов наблюдается на уровне 7-10%, однако цены превышают уровень 2019-2020 годов. В частности, стоимость стройматериалов выше на 20-70%, чем в декабре 2020 года, из них древесина, включая фанеру, металл, утеплители, электрику, дороже на 50-70%, радиаторы отопления, металлопластиковые трубы, газобетонные блоки - на 20-30%.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. По данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2021 года стоимость строительных материалов выросла на 18,18% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В то же время в сентябре цены снизились на 1,3% по сравнению с августом 2021 года.