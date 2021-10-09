Авиакомпания "СиЛА" приостановила выполнение местных рейсов в двух регионах Сибири

ТАСС, 9 октября. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"), один из главных авиаперевозчиков на внутрирегиональных рейсах в Сибири, прекратила выполнение местных рейсов в Томской области и Республике Алтай из-за приостановки работы малых аэропортов. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора авиакомпании Александр Гениевский. Авиаузлы прекратили работу после вступления в силу постановления правительства РФ, ужесточающего требования безопасности к небольшим аэропортам.

"Посадочные площадки в Томской области и на Горном Алтае приостановили работу, поэтому мы не летаем", - сказал Гениевский.

Генеральный директор аэропорта в Горно-Алтайске Сергей Круглов заявил ТАСС, что прекращено выполнение ежедневных рейсов в районные центры Кош-Агач и Усть-Кокс и на курорт Белокуриха. "Это сильный удар и для населения, и для туристов, и для нас, потому что люди летели к нам и отсюда уже направлялись дальше, - сказал Круглов. - К тому же сейчас начинается осень, горные перевалы будут периодически закрываться, и люди вообще не смогут добраться [до Горно-Алтайска]".

По его словам, причиной остановки работы малых аэропортов стало вступление в силу с 5 октября постановления правительства РФ, которое ужесточает требования безопасности к таким авиаузлам. "Там требования, как для Шереметьево-2, абсолютно невыполнимы, - рассказал директор аэропорта. - Например, нужна дорогостоящая досмотровая техника, аккредитованное подразделение транспортной безопасности. Кого там аккредитовывать в горах, пастухов?"

Он добавил, что только на приведение небольшого аэропорта в соответствие с этими требованиями нужно 20-25 млн рублей. "А потом все это дело еще содержать надо, платить зарплаты. А как это делать, если в некоторые точки в лучшем случае один рейс на Ан-2 в неделю летает", - отметил Круглов.

С похожей проблемой вскоре столкнутся и другие регионы, уверен директор аэропорта. "И если у нас перевалы в горах через какое-то время открываются, то в тех же Якутии, Чукотке и Магадане есть поселения, куда кроме как по воздуху добраться невозможно", - пояснил он. Директор аэропорта считает, что принятое постановление правительство необходимо отменить, потому что оно может парализовать внутрирегиональное сообщение по всей стране.

Об авиакомпании "СиЛА"

Авиакомпания "СиЛА" базируется в Магадане. В 2014 году получила сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок. Парк состоит из самолетов Ан-28 и L-410. Осуществляет полеты в Сибири и на Дальнем Востоке.

В новость была внесена правка (11:52 мск) - передается с уточнением фамилии спикера во втором абзаце, правильно - Гениевский.