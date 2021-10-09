В "Газпроме" заявили, что выполняют все заявки по поставкам газа в Европу

ТАСС, 9 октября. "Газпром" удовлетворяет все заявки своих покупателей по поставкам газа в Европу, действует в соответствии с ними. Об этом заявила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы удовлетворяем все заявки наших покупателей и действуем в соответствии с этим заявками", - сказал она.

Бурмистрова заявила, что ситуация с ценами на газовом рынке должна быть предсказуема. "На самом деле, в первую очередь мы считаем, что необходима предсказуемость на газовом рынке", - сказала она.

По ее словам, преимущества долгосрочных контрактов заключаются в том, что пиковые значения цен на газ сглаживаются определенными формулами.

Ранее Бурмистрова, выступая на сессии Петербургского международного газового форума, заявила, что "Газпром" планомерно поставляет дополнительный газ по всем маршрутам в Европу, в том числе и через Украину.

За девять месяцев 2021 года экспорт газа "Газпрома" в страны дальнего зарубежья вырос на 15,3%, до 145,8 млрд куб. м, достигнув второго по величине показателя для такого периода за всю историю поставок. Всего в 2021 году "Газпром" планирует экспортировать в Европу 183 млрд куб. м газа.

В ходе торгов на бирже ICE 6 октября цена на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах примерно в 12:00 мск превысила $1 900 за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. Уже в четверг, 7 октября, к 10:30 мск она опустилась ниже $1 000 за тыс. куб. м впервые с 29 сентября. В итоге цена на газ в Европе к концу торгов на лондонской бирже ICE в пятницу составила около $1 000 за тыс. куб. м.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.