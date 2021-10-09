"Техноград" запускает бесплатный онлайн-курс по продажам для столичных предпринимателей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Центр развития карьеры в Москве "Техноград" запускает бесплатный онлайн-курс для предпринимателей по основам продаж. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ запускает бесплатный онлайн-курс "Навыки продаж: ключ к профессионализму". Программа курса включает в себя пять теоретических вебинаров, а также практическое занятие для отработки полученных знаний. Обучение продлится с 11 до 27 октября", - рассказали на сайте.

На первой онлайн-встрече специалисты расскажут о тонкостях установления контакта с потенциальным клиентом, озвучат секреты, которые позволят удержать внимание собеседника и закрепить его расположение. На втором вебинаре обучающиеся познакомятся с основами доверительных деловых отношений, узнают, как выглядеть надежным партнером в глазах собеседника. На третьей встрече участники разберутся в принципах общения с потенциальным клиентом и правилах построения наводящих вопросов. Четвертый вебинар посвящен психоэмоциональной составляющей в продажах. На пятой онлайн-встрече слушатели ознакомятся с понятием "комплексная продажа", изучат его связь с лояльностью покупателя и дополнительным заработком по его рекомендациям.

При успешном прохождении программы каждый выпускник получит сертификат.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.

Центр развития карьеры - одно из направлений работы "Технограда". Его сотрудники оказывают горожанам поддержку в карьерном планировании и трудоустройстве. Свежая база вакансий размещена на странице проекта. Для работодателей центр предлагает содействие в подборе квалифицированных сотрудников.