Власти Узбекистана отправили на строительство космодрома в РФ 1 466 трудовых мигрантов

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Агентство внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана при участии профильных российских компаний уже отправило в РФ 1 466 узбекистанцев, которые примут участие в строительстве инфраструктурных объектов космодрома Восточный. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь АВТМ Ортикхужа Норов.

"С начала октября Агентство внешней трудовой миграции при участии российских Минздрава, МВД и других профильных ведомств уже отправили в Россию 1 466 узбекистанцев, которых планируется задействовать в строительстве инфраструктурных объектов космодрома Восточный. При этом, согласно заявкам российских партнеров, на строительные площадки Восточного в общей сложности планируется отправить 5 тыс. рабочих", - сказал Норов. По его словам, узбекская и российская стороны разработали новый механизм отбора работников, в соответствии с которым, АВТМ лишь принимает заявки от желающих выехать на работу в РФ и в определенные дни собирает их в специальных центрах.

Непосредственно отбор осуществляют российские ведомства и компании. По данным Норова, сначала сотрудники МВД и Минздрава России проверяют, нет ли у кандидата запрета на въезд в РФ и нет ли у него противопоказаний по здоровью. Затем представители компаний-заказчиков выясняют наличие у него требуемой строительной специальности.

"Одним словом, большинство процедур по отбору проходят в Узбекистане, только патент на осуществление трудовой деятельности мигранты получают на месте, в РФ", - сказал Норов. Он отметил, что раньше часть мигрантов, уже купивших авиабилеты, как правило взаймы, из-за запретов на въезд в РФ задерживали на границе, других отсеивали при медосмотре в России и отправляли назад.

"Подобный подход позволяет экономить средства людей и время российских компаний, нуждающихся в иностранной рабочей силы", - уточнил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в сентябре официальная российская делегация из представителей Минстроя, Минздрава, города Москвы, Роструда, Минтруда, МВД и МЧС посетила Ташкент, где было заключено соглашение о реализации пилотного проекта, в соответствии с которым в Россию из Узбекистана будет привлечено 10 тыс. трудовых мигрантов.