Сербия обсуждает с РФ цену на газ в $270 за тыс. куб. м. на первое полугодие 2022 года

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне $270 за 1 тыс. куб. м. на протяжении шести месяцев 2022 года. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич журналистам.

"Мы с русскими договариваемся, чтобы цена в $270 за 1 тыс. куб. м., которая абсолютно самая низкая, и по которой мы получаем газ до нового года, была продлена еще на шесть месяцев. Этим мы преодолеем всю зиму и первую часть летнего периода, что для нас ужасно важно не только из-за населения, но и из-за производства и промышленности", - заявил Вучич.

Ранее президент Сербии Александар Вучич на полях саммита ЕС - Западные Балканы сообщил, что намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью в условиях энергетического кризиса. Во вторник президент Сербии заявил, что энергетический кризис в Европе вызван тем, что страны вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России. Вучич отметил, что решение Сербии построить газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") было очень умным, поскольку позволило обеспечить страну газом по доступной цене.

В настоящий момент Сербия и Россия ведут переговоры по новому долгосрочному газовому контракту.