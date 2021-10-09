Вучич заявил, что Европа не заключила с Россией долгосрочные контракты и осталась без газа

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочных контрактов на поставки газа из России. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич журналистам.

"Что привело к подорожанию <...>: во-первых, введение новых углеродных пошлин, во-вторых, нехватка газа, поскольку китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя, в-третьих, многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, потому что у кого еще можно взять газ, больше ни у кого газа нет, а все пустые разговоры на эту тему я слышу уже 10 лет и, к счастью, никогда к ним не прислушивался. Они не заключили долгосрочные соглашения с русскими и остались без газа, и цена на газ подпрыгнула с $400 на $1 800. [Президент РФ Владимир] Путин сделал заявление, и цена спустилась до $800, а через день вернулось до $1 200 за тыс. куб. м.", - заявил Вучич

"Это ненормальные цены", - считает сербский президент. Он отметил, что Сербия ведет с Россией переговоры о поставке газа по сниженным ценам.

Вучич заявил, что Сербия благодаря своевременно заключенным с Россией контрактам и строительству газопровода "Балканский поток" вопреки давлению Запада стала с 1 октября страной-транзитером газа. "Мы обновили все станции на участке Хоргош - Белград, решив все проблемы. Газ поступает. Мы с 1 октября являемся транзитной страной, поставляем газ венграм, себе берем ежедневно от 6,3 до 8 млн куб. м. газа. В настоящий момент у нас в хранилищах около 250 млн куб. м. нашего газа", - сказал сербский лидер. По его оценке, усилия Белграда, направленные на строительство "Балканского потока" и планирование долгосрочных контрактов, увенчались успехом.

"В Сербии самая низкая цена электроэнергии в Европе для домашних хозяйств", - подчеркнул Вучич.

6 октября Вучич заявил, что передаст президенту России Владимиру Путину просьбу о помощи в условиях энергетического кризиса. Вучич отметил, что решение Сербии построить газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") было умным шагом, поскольку позволило обеспечить страну газом по доступной цене.

7 октября на заседании МПК в Сербии вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее российский холдинг, всего было заключено два контракта суммарным объемом до 4,5 млрд куб. м. в год. Срок их действия составляет 15 лет.