Пилотный проект по внедрению отраслевой системы оплаты труда врачей начнется в декабре

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минтруд и Минздрав разработали параметры отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта в семи регионах. Его реализация начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

"Минтруд России совместно с Минздравом России разработали параметры отраслевой системы оплаты труда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта в семи регионах. <…> Нормы проекта распространяются исключительно на региональные учреждения здравоохранения в пилотных субъектах РФ. Пилотный проект начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года. По результатам пилота параметры отраслевой системы оплаты труда могут быть уточнены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий проект постановления представлен на портале regulation.gov.ru. На время пилота предусмотрен защитный механизм: заработная плата медработников не может быть ниже суммы выплат по действующей системе оплаты труда. В проекте участвуют семь регионов (440 организаций): Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, Республика Саха (Якутия) и Севастополь.

В пресс-службе добавили, что отраслевая система оплаты труда направлена на "установление понятного и прозрачного для каждого работника механизма формирования заработной платы, повышение привлекательности отрасли для молодых специалистов и снижение разницы в оплате труда между регионами за счет повышения уровня оплаты труда в субъектах, где зарплаты ниже, чем в целом по стране".

Параметры разработаны с учетом анализа данных о фактических системах оплаты труда и зарплатах в госучреждениях здравоохранения, где трудятся свыше 2 млн медработников. При разработке проекта учитывались результаты расчетных апробаций новой системы оплаты труда в пилотных регионах, при этом при моделировании рассчитывались заработные платы для 173 тыс. работников.

О проекте

Проект конкретизирует состав групп должностей медицинских работников, методику расчета и структуру заработной платы, устанавливает единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат, правила и условия их применения. В частности, структура зарплаты включает должностной оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты.

Оклад формируется на основе трех параметров: расчетной величины, установленной на уровне 13 617 рублей, коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации. Размер коэффициента сложности устанавливается в соответствии с 16 группами должностей. Размер коэффициента региональной экономической дифференциации рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте. Проектом постановления устанавливаются восемь видов компенсационных выплат и 16 видов стимулирующих выплат.

На основе результатов пилотного проекта будет сформирована отраслевая система оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.

В настоящее время в системе здравоохранения отсутствует единая система расчета заработной платы медицинских работников.

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству принять нормативные акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медработников. В ноябре 2020 года были приняты поправки в Трудовой кодекс, которые наделили правительство правом устанавливать единые требования к отраслевым системам оплаты труда. В июне было принято постановление правительства РФ о проведении пилота по внедрению отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения.