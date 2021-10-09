Первый авиарейс в Доминиканскую Республику вылетел из Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Первый авиарейс в Пунта-Кану (Доминиканская Республика) выполнен в субботу из ростовского аэропорта Платов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Самолет авиакомпании Azur Air, осуществляющий рейс из аэропорта Платов в Пунта-Кану вылетел", - сообщил представитель аэропорта. В пресс-службе добавили, что на рейс зарегистрировалось 525 пассажиров.

Россия полностью сняла в конце августа ограничения на полеты в Доминиканскую Республику. Ранее сообщалось, что с 1 октября регулярные рейсы из Москвы в Пунта-Кану запустил "Аэрофлот".

По итогам 2020 года пассажиропоток международного аэропорта Платов составил 2 млн 86 тыс. пассажиров, что на треть меньше показателей 2019 года. Из-за пандемии аэропорт недосчитался 973 тыс. пассажиров. Падение пассажиропотока затронуло все сегменты перевозок. Больше всего, на 42,6%, сократилось число пассажиров на рейсах в Москву.