Путин заявил, что аграрный сектор стал одним из флагманов российской экономики

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс России динамично развивается и является одним из флагманов отечественной экономики, что нельзя было представить себе еще несколько лет назад. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в видеообращении в воскресенье по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Российский аграрный сектор активно, динамично развивается. Сегодня это один из флагманов нашей экономики. Кто бы мог подумать об этом еще несколько лет назад. И такие успехи, конечно, в первую очередь - ваша заслуга", - обратился глава государства к труженикам села, поздравляя их с профессиональным праздником.

По словам Путина, труд работников сельского хозяйства имеет огромное значение для всей страны и для каждой семьи. "Благодаря вашей ответственной напряженной работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая, как по зерновым, так и по другим культурам, и уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние, очень хорошие результаты. Они достигнуты несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию", - сказал глава государства.

Как подчеркнул президент, такая же позитивная тенденция отмечается и в животноводстве, где год за годом увеличиваются объемы производства мясных и молочных продуктов. Перспективы быстрого роста также демонстрируют виноградарство, садоводство и производство органической продукции, продолжил Путин. Он добавил, что отечественный АПК активно внедряет передовые технологии, а его продукция является конкурентоспособной и на внутреннем, и на внешнем рынках.