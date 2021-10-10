Путин поздравил сотрудников аграрного сектора с профессиональным праздником

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Государство будет делать все для обеспечения комфортной, современной и благополучной жизни на селе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении в воскресенье по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он отметил, что у граждан РФ, особенно у семей с детьми, все большую популярность приобретает сельский туризм, который дает дополнительные стимулы и ресурсы развитию небольших сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

"У малого бизнеса здесь большой потенциал, и мы будем всемерно поддерживать этот очень важный сектор и в целом делать все для того, чтобы сельское хозяйство стало еще более успешным, а жизнь на селе - комфортной, современной и благополучной", - сказал Путин.

Он отметил, что с начала прошлого года действует льготная сельская ипотека по ставке до 3%. За это время, в том числе с помощью такой ипотеки, в новое жилье переехали более 90 тыс. семей. Как напомнил президент, в 2021 году стартовал целый ряд крупных проектов, направленных на улучшение социальной сферы и качества жизни граждан - модернизация первичного звена здравоохранения, программа капитального ремонта школьных зданий, социальная газификация. "Во всех этих программах особое внимание уделяется именно сельским территориям, небольшим населенным пунктам", - подчеркнул Путин. "Создание достойных, привлекательных условий для жизни на селе - одно из важнейших направлений государственной политики", - заключил глава государства.

Он отметил, что народ России гордится успехами, достигнутыми благодаря всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Спасибо вам большое за честный труд, за надежность, преданность своему делу", - сказал Путин.