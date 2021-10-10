Трамп заявил, что США при Байдене вынуждены просить нефть у России и ОПЕК

"Впервые мы обеспечили себе энергетическую независимость. Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти", - заявил республиканец Трамп в субботу на митинге перед своими сторонниками в штате Айова, критикуя нынешнюю администрацию демократа Джо Байдена и приводя в пример итоги своего президентства.

"Мы положили этому конец. У нас к моменту моего ухода с должности было больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России. А теперь мы просим их о помощи", - сказал он.

В минувшую среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать возможность введения запрета на экспорт сырой нефти для снижения цен на энергоносители в США. При этом она напомнила, что США продолжают вести переговоры с представителями государств ОПЕК и следят за своим внутренним рынком с целью "противостоять любым незаконным действиям". Псаки также не стала отвечать на вопрос о том, рассматривает ли администрация США возможность ограничения экспорта сжиженного природного газа, чтобы предотвратить дефицит и скачки цен, которые наблюдаются в некоторых регионах Европы.

Трамп ранее не раз заявлял, что действия администрации Байдена скоро приведут к тому, что США станут зависимыми от поставок энергоносителей из других государств. Республиканец заострял внимание на том, что Байден в январе ввел мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. В июне действие моратория было приостановлено судом по требованию республиканцев.

Стратегический нефтяной резерв США - крупнейший в мире запас нефти. Его объем на данный момент составляет около 617,8 млн баррелей, при этом хранилища рассчитаны примерно на 714 млн баррелей.