{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп заявил, что США при Байдене вынуждены просить нефть у России и ОПЕК

Экс-президент подчеркнул свои заслуги, указывая, что к моменту его ухода с должности Соединенные Штаты обеспечили себе энергетическую независимость
Экс-президент США Дональд Трамп Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Экс-президент США Дональд Трамп
© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что США из-за потери энергонезависимости вынуждены вести переговоры о поставках нефти с ОПЕК и Россией.

На эту тему
Почему так трудно заменить уголь, нефть и газ? Отрывок из книги Билла Гейтса о климате
Почему так трудно заменить уголь, нефть и газ?

"Впервые мы обеспечили себе энергетическую независимость. Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти", - заявил республиканец Трамп в субботу на митинге перед своими сторонниками в штате Айова, критикуя нынешнюю администрацию демократа Джо Байдена и приводя в пример итоги своего президентства.

"Мы положили этому конец. У нас к моменту моего ухода с должности было больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России. А теперь мы просим их о помощи", - сказал он.

В минувшую среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать возможность введения запрета на экспорт сырой нефти для снижения цен на энергоносители в США. При этом она напомнила, что США продолжают вести переговоры с представителями государств ОПЕК и следят за своим внутренним рынком с целью "противостоять любым незаконным действиям". Псаки также не стала отвечать на вопрос о том, рассматривает ли администрация США возможность ограничения экспорта сжиженного природного газа, чтобы предотвратить дефицит и скачки цен, которые наблюдаются в некоторых регионах Европы.

Трамп ранее не раз заявлял, что действия администрации Байдена скоро приведут к тому, что США станут зависимыми от поставок энергоносителей из других государств. Республиканец заострял внимание на том, что Байден в январе ввел мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. В июне действие моратория было приостановлено судом по требованию республиканцев.

Стратегический нефтяной резерв США - крупнейший в мире запас нефти. Его объем на данный момент составляет около 617,8 млн баррелей, при этом хранилища рассчитаны примерно на 714 млн баррелей.

Теги
СШАРоссияБайден, ДжоТрамп, Дональд
Путин поздравил сотрудников аграрного сектора с профессиональным праздником
Президент России пообещал, что государство будет делать все, чтобы жизнь на селе была современной и благополучной
Путин поздравил сотрудников аграрного сектора с профессиональным праздником
Читать полностью