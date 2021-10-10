СМИ: сфера потребления в административном центре Хайнаня демонстрирует бурный рост

ХАЙКОУ /Китай/, 10 октября. /ТАСС/. Потребительский сектор Хайкоу (административный центр Хайнаня) демонстрирует бурный рост, город становится все более популярным в Китае местом для шопинга. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

Как уточняет издание, активно восстанавливаются после пандемии и быстро наращивают масштабы коммерческой деятельности универмаги, торговые центры, магазины беспошлинной торговли, рестораны, гостиницы, а также многочисленные объекты индустрии развлечений и культурного отдыха. Так, согласно предварительным подсчетам, за неделю выходных по случаю Дня образования КНР (длились с 1 по 7 октября) доходы 50 крупнейших организаций общепита в Хайкоу превысили 45 млн юаней (почти $7 млн по текущему курсу). Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более того, по данным компании Meituan - одной из ведущих коммерческих площадок Китая в сфере онлайн-услуг - за минувшую неделю показатели деловой активности ресторанов и магазинов в административном центре Хайнаня уже на 17% и 35% соответственно превысили уровень, который был зафиксирован до начала глобальной эпидемии коронавируса.

Важным стимулом развития местной торговли, привлекающей множество туристов из других регионов КНР, включая соседнюю провинцию Гуандун, стало отсутствие пошлин. Как сообщает издание, в Хайкоу можно приобрести дорогостоящую парфюмерию, смартфоны и прочие товары со значительными скидками, достигающими 30%. Многочисленные торговые акции сопровождаются всевозможными культурными мероприятиями, выступлениями известных в КНР звезд и музыкальных коллективов.

Правительство Хайкоу прилагает активные усилия для создания в городе передовой зоны потребления международного уровня. С этой целью власти постоянно содействуют созданию в городе современной инфраструктуры, принимают меры для формирования развитого экономического кластера с участием крупнейших компаний мира. Кроме того, административный центр Хайнаня лидирует в национальном рейтинге экологичных городов, активно внедряя альтернативные источники энергии и новейшие технологии. Все это способствует увеличению потока туристов, стимулируя развитие регионального порта свободной торговли.