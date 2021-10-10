Опрос: около 10% россиян отказались от наличных денег и перешли на безналичные расчеты

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Порядка 10% россиян полностью отказались от наличных, большинство из них считают, что безналичные платежи - это вопрос удобства, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (его результаты есть в распоряжении ТАСС).

"10% россиян полностью отказались от наличных. Для подавляющего большинства (97%) переход на безналичные расчеты - это вопрос удобства, 37% также считают безналичные платежи более гигиеничными по сравнению с оплатой купюрами, а 31% - более безопасными", - отметили в пресс-службе.

Стимулом к отказу от наличных для 23% россиян стал переход на гаджеты с функцией бесконтактной оплаты. Кроме того, почти столько же опрошенных (21%) перестали платить наличными, когда завели карту с кешбэком. 10% перешли на электронные платежи во время пандемии ради снижения эпидемиологических рисков, такая же доля респондентов (10%) отказалась от наличных с запуском Системы быстрых платежей, когда появилась возможность выполнять переводы по номеру телефона без комиссии.

"Мы наблюдаем растущий интерес клиентов ко всем формам цифрового взаимодействия с банком. Клиенты получают онлайн 76% кредитов и так же онлайн открывают почти 80% накопительных счетов и депозитов. Половина всех обращений в службу поддержки банка поступает через каналы чатов, а не по телефону. Технологии дают преимущества и в контроле платежей: в мобильном банке можно удобно следить за ежемесячными расходами, настраивать регулярные платежи, получать специальные предложения на основе истории транзакций. Благодаря этим возможностям клиенты уже сегодня предпочитают цифровые способы оплаты покупок, и их доля среди всех транзакций несомненно будет расти в будущем", - прокомментировал ТАСС итоги опроса управляющий директор, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Виталий Лавринец.

Согласно данным Банка России, доля безналичных платежей в РФ в 2020 году составила около 70%. Также ранее сообщалось, что регулятор ставит перед собой задачу увеличить долю объема безналичных платежей в розничной торговле до 75% в 2023 году.