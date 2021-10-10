Резиденты "Технополиса "Москва" вложили в проекты более 49 млрд рублей с 2006 года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" с 2006 года вложили в развитие своих проектов более 49 млрд рублей, а также создали свыше 8 тыс. рабочих мест. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" была создана в 2006 году. На сегодня в ней работает около 200 высокотехнологичных компаний, 88 из них имеют статус резидента, дающий право на получение льгот и преференций.

"На пяти площадках созданы комфортные условия для работы предприятий, которые специализируются на производстве инновационной продукции в области микроэлектроники, медицинских и энергоэффективных технологий. Они разрабатывают новые материалы, предлагают решения для информационно-коммуникационной сферы. За время работы в ОЭЗ "Технополис "Москва" резиденты уже вложили в свои проекты более 49 млрд рублей и создали свыше 8 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что в этом году статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" получили девять компаний, которые будут развивать производство электротранспорта, медицинских препаратов, выпускать оборудование для канатных дорог, обеспечивать хранение данных, создавать программное обеспечение, в том числе в сфере энергосбережения. Они планируют вложить в развитие своих производств более 10 млрд рублей и создать почти 1 тыс. рабочих мест.

Кроме этого, самым многочисленным отраслевым сегментом в ОЭЗ столицы является кластер микроэлектроники, который объединяет более 30 резидентов.

"За все время деятельности выручка резидентов этого кластера превысила 84 млрд рублей, а число созданных ими высококвалифицированных рабочих мест приближается к 1,5 тыс. Производители микросхем, чипов, цифровых меток и других изделий микроэлектронной промышленности обеспечивают основной объем продукции, выпускаемой в технополисе "Москва". Так, в первом полугодии 2021 года на их долю пришлось 56% всей выпущенной в ОЭЗ продукции. Они же лидируют в этом году и в области внешней торговли: за первые шесть месяцев предприятия кластера обеспечили почти 70% общего объема экспорта, продав за границу товаров на сумму 365,7 млн рублей", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова также приводятся в материале.