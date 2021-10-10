{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: "Билайн" 14 октября представит обновленный бренд

По данным источника, оператор также сообщит о новых тарифах и заключении крупных партнерств

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Вымпелком" 14 октября представит обновленный логотип бренда "Билайн" (входит в Veon Ltd.), а также анонсирует новые подходы к взаимодействию с клиентами. Об этом ТАСС сообщил источник на телеком-рынке.

По данным источника, обновление затронет не только логотип и визуальное оформление, также поменяется позиционирование компании. Кроме того, оператор сообщит о новых тарифах и заключении крупных партнерств.

Также будут анонсированы новые подходы компании к взаимодействию с клиентами.

В "Билайне" не комментируют данную информацию.

Теги
Россия
Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником
Агропромышленный комплекс работает четко и слаженно в условиях пандемии, отметил премьер-министр РФ
Читать полностью