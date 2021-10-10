Источник: "Билайн" 14 октября представит обновленный бренд

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Вымпелком" 14 октября представит обновленный логотип бренда "Билайн" (входит в Veon Ltd.), а также анонсирует новые подходы к взаимодействию с клиентами. Об этом ТАСС сообщил источник на телеком-рынке.

По данным источника, обновление затронет не только логотип и визуальное оформление, также поменяется позиционирование компании. Кроме того, оператор сообщит о новых тарифах и заключении крупных партнерств.

Также будут анонсированы новые подходы компании к взаимодействию с клиентами.

В "Билайне" не комментируют данную информацию.