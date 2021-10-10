Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Благодаря вашему самоотверженному труду и профессионализму агропромышленный комплекс четко и слаженно работал в непростых условиях пандемии, успешно справился с поставленными задачами. Главное - аграрии смогли обеспечить миллионы наших граждан высококачественными продуктами питания, которые не только успешно конкурируют с импортными аналогами, но и превосходят их", - отметил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что правительство уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, оказывает помощь аграриям, в том числе предоставлением льготных кредитов, обновлением сельхозтехники и модернизацией предприятий, многое делает для повышения качества жизни людей на селе.

"Для того, чтобы и дальше отрасль демонстрировала устойчивый рост, а Россия оставалась в лидерах производителей и поставщиков продовольствия, необходимо внедрять современные методы землепользования и инновационные разработки, использовать достижения отечественной селекции и генетики, выращивать органическую продукцию. И, конечно, вести активную деятельность по созданию национальной платформы цифрового сельского хозяйства", - отметил премьер-министр. Он также выразил уверенность в том, что компетентность и целеустремленность поможет решить стоящие перед агропромышленным комплексом задачи. Мишустин пожелал работникам отрасли крепкого здоровья и благополучия.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 31 мая 1999 года празднуется во второе воскресенье октября. Обычно до этой даты завершается сбор урожая и начинается подведение его итогов. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2020 году в области сельского и лесного хозяйства, а также рыболовстве были заняты 4,4 млн человек (из них квалифицированных работников - 1,75 млн), что составляло 6% трудоспособного населения в РФ. Данные по численности работников перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса публиковались в последний раз в 2014 году, - тогда в этой области были заняты 1,2 млн человек. Средняя месячная заработная плата в области растениеводства и животноводства в июле 2021 года составляла 36,6 тыс. рублей, в области производства продуктов питания - 42 тыс. рублей.