В ЦБ Афганистана поступило около $17 млн от чиновников из свергнутого правительства

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Около $17 млн поступило в Центральный банк (ЦБ) Афганистана от чиновников, работавших при прежнем руководстве страны. Об этом говорится в заявлении ЦБ, опубликованном в воскресенье на его странице в Facebook.

"На специальный счет министерства финансов поступили средства от некоторых людей, состоявших на службе при прежней коррумпированной администрации. <...> Деньги получены в следующих валютах и объемах: 86 164 350 афгани [$950,5 тыс.], $15 995 377, €7 450 [$8 620], 30 350 индийских рупий [$404], 300 дирхамов ОАЭ [$81]", - указано в заявлении. Как уточняется, деньги поступили от бывших госслужащих из провинций Кабул, Панджшер, Хост и Логар.

Ранее на этой неделе афганская энергетическая корпорация Da Afghanistan Breshna Sherkat проинформировала о том, что планирует продавать собственность чиновников из свергнутого правительства, чтобы рассчитаться по долгам за электроэнергию с соседними странами-экспортерами. По последним данным, долг Афганистана перед Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией и Ираном за электроэнергию достиг уже порядка $62 млн.

Несмотря на те меры, которые в настоящий момент принимает захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд), поскольку их значительная часть заморожена Соединенными Штатами.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной текущего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.