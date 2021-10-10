Вучич рассчитывает, что Сербия получит максимально выгодную цену на газ от России

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич попросил российского лидера Владимира Путина о выгодной цене на газ и уверен, что Сербия получит его по максимально выгодной цене. С таким заявлением Вучич выступил в воскресенье по результатам переговоров в Белграде с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Какое давление на нас оказывает Россия? Это мы оказываем на Россию давление, просим, чтобы нам дали газ по самой выгодной цене, просим и оказываем давление. Есть ли гарантии, у меня есть обещание Сергея [Лаврова] и [вице-премьера РФ Юрия] Борисова, что они будут говорить с президентом [РФ Владимиром] Путиным и сделают все, чтобы у нас была самая выгодная цена. Я вам говорю сейчас: я знаю Путина, и у нас будет самая выгодная цена, я с ним еще не говорил, только буду разговаривать, но у нас будет самая низкая цена, я знаю [этого] человека", - высказал убежденность сербский лидер.

"Я благодарен нашим русским друзьям, я попросил министра Лаврова, попросил Борисова, я попросил президента Путина, и мне не стыдно в этом признаться, я надеюсь, что у Сербии будет самая низкая цена на газ в Европе. И я это не скрываю, мое дело - бороться за свой народ. Кризис намного тяжелее, чем о нем думают, будут расти цены на все по всей Европе, везде", - сказал Вучич.

"К счастью, у нас хватило храбрости построить газопровод, это счастье! Если бы мы не построили с российской стороной газопровод, что бы мы делали? Мне бы осталось только взять веревку и перед вами здесь повеситься, и больше ничего", - заявил сербский лидер.

Мировой энергокризис

По словам президента Сербии, причина мирового энергетического кризиса заключается в несвоевременном заключении долгосрочных контрактов на поставки газа из России.

"Причина кризиса в том, что вовремя не были заключены долгосрочные контракты на газ с Россией, а с кем еще могут быть заключены такие контракты, кроме России. Они не делали этого по политическим причинам, а не по экономическим", - заявил сербский лидер.

Вучич заявил, что причиной энергетического кризиса также стали углеродные пошлины, резкий выход мировой экономики из пандемии, а также "зеленая энергетика" и резкий отказ от традиционных источников энергии.

В субботу Вучич заявил, что Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне $270 за 1 тыс. куб. м. на протяжении шести месяцев 2022 года.

7 октября на заседании МПК в Сербии вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.