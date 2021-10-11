Путин обсудит с кабмином и аграриями реализацию программы развития сельского хозяйства

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса (АПК).

Как сообщали в пресс-службе Кремля, на мероприятии, в частности, будет рассмотрена реализация Федеральной программы развития сельского хозяйства, рассчитанной до 2025 года. Будут также затрагиваться вопросы, "связанные с достижением продовольственной независимости по семенам основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции, производством техники и оборудования для АПК". На совещании обсудят и меры, направленные на формирование современной системы подготовки научных и педагогических кадров для отрасли.

В мероприятии примут участие представители крупнейших агропромышленных холдингов, профильных научных и образовательных учреждений, члены правительства и руководители ряда регионов.

Расширение программы

В сентябре правительство РФ расширило Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства до 2025 года четырьмя новыми подпрограммами. В перечень были добавлены такие направления, как "Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных", "Развитие селекции и семеноводства масличных культур", "Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород", "Развитие виноградарства, включая питомниководство".

Ожидается, что это решение послужит дальнейшему укреплению российского АПК и достижению целей, связанных с обеспечением продовольственной безопасности.

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства призвана обеспечить стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счет применения семян новых отечественных сортов, превосходящих импортные аналоги по своим производственным характеристикам.

Динамичное развитие отрасли

10 октября Путин поздравил сотрудников сферы АПК с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В обращении президент отметил, что российский аграрный сектор "активно, динамично развивается" и сейчас является одним из флагманов в экономике страны.

Глава государства напомнил, что благодаря ответственному и напряженному труду работников АПК России в последние годы удалось выйти "на высокие рубежи по сбору урожая" - как по зерновым, так и по другим культурам - и уверенно держать эти позиции. Такая же позитивная тенденция наблюдается и в животноводстве, где "год за годом увеличиваются объемы производства мясных, молочных продуктов", констатировал он.

Путин обратил внимание на то, что перспективы быстрого роста демонстрируют виноградарство, садоводство, производство органической продукции. Агропромышленный комплекс страны, продолжил он, сохраняет верность лучшим отечественным традициям, но в то же время и активно внедряет передовые технологии. При этом продукция российского сельского хозяйства конкурентоспособна и на внутреннем, и на внешнем рынке, подчеркнул президент.