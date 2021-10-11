Чижов заявил, что кризис на европейском рынке газа разрешится скорее раньше, чем позже

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Ситуация на европейском рынке газа стабилизируется "скорее раньше, чем позже". С такой оценкой в опубликованном в воскресенье вечером интервью газете Financial Times выступил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"[Президентом РФ Владимиром Путиным] "Газпрому" было рекомендовано проявлять больше гибкости. И что-то заставляет меня думать, что "Газпром" прислушается", - отметил Чижов, по словам которого, Москва не заинтересована в скачках газовых цен, так как это создает нестабильную обстановку на рынке углеводородов.

Российский дипломат отверг обвинения в том, что Россия целенаправленно спровоцировала дефицит газа в Европе. При этом он отметил, что решение ЕС относиться к РФ как к геополитическому противнику не способствует диалогу с Москвой. "Суть вопроса в формулировках, - сказал он. - Если заменить "противника" на "партнера", то все будет решаться проще. <...> Когда ЕС проявит достаточно политической воли, чтобы это сделать, то там знают, где нас найти".

По словам Чижова, наблюдающиеся сейчас в Европе проблемы с газом "были спровоцированы искусственно" и "в основном по политическим причинам" самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику. В условиях спотового рынка европейские энергетические компании, по его словам, сокращают закупки, ожидая снижения цен. "Долгосрочные контракты [на поставки газа в Европу] … обеспечивали надежность поставок, стабильность объемов и цен. А затем появилась исходящая от Брюсселя идея о том, что систему надо поменять, - отметил Чижов. - Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезны в одних ситуациях, а в других от них мало проку. Ситуация может меняться, и она изменилась".

По его словам, в ЕС также недооценивают ту роль, которую газ продолжит играть в Европе в качестве энергоносителя на фоне продолжающегося развития зеленой энергетики. "Пока человечество не найдет способ хранить большие объемы электроэнергии, ветряки и солнечные панели не будут играть определяющей роли", - отметил Чижов.

6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах около 12:00 мск превысила $1900 за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. На открытии торгов в четверг, 7 октября, стоимость газа опускалась ниже $1000 за тыс. куб. м. Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.