За интенсивное развитие ядерной энергетики выступили десять стран ЕС

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен. Об этом говорится в совместной статье, размещенной в понедельник на сайте газеты Le Figaro и других изданий.

С французской стороны подпись под статьей поставили министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр и министр-делегат по вопросам промышленности при этом ведомстве Аньес Панье-Рюнаше. Их соавторами выступили премьер-министры, министры экономики и министры энергетики Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии.

Они выразили уверенность в том, что ядерная энергетика защитит европейских потребителей от волатильности цен на энергию, которая "наблюдается в настоящее время в ситуации с газом". "Повышение цен на энергию указывает, насколько важно нам как можно быстрее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряженность с поставками энергоносителей будет становиться в дальнейшем все более частым явлением. У нас нет иного выбора, как диверсифицировать наши источники поставок, стараясь при этом не увеличивать импорт внеевропейской энергии", - подчеркивается в публикации.

Защита климата

"Ядерная энергетика играет важнейшую роль в деле защиты климата. На нее в настоящее время приходится около половины европейского производства электроэнергии, не связанной с выбросом углекислого газа", - говорится в статье.

"Совершенно необходимо, чтобы ядерная энергетика была уже до конца нынешнего года включена в документ "Таксономия ЕС" [классификация юридически обязательных критериев инвестирования в перечне мер по защите климата]", - считают представители десяти стран ЕС. Ожидается, что Еврокомиссия примет этот документ в ближайшие месяцы.

"Нам необходима ядерная энергетика, чтобы одержать победу в битве за климат. Это наше лучшее оружие для ведения такого боя. Это источник чистой, надежной, независимой и конкурентоспособной энергии. Она предоставляет нам, европейцам, возможность продолжать развивать нашу промышленность", - говорится в статье. По убеждению ее авторов, интенсивное развитие ядерной энергетики "позволит создать в Европе около миллиона рабочих мест для высококвалифицированных" рабочих.

Статья опубликована за сутки до выступления президента Эмманюэля Макрона, посвященного программе активизации экономической и научной деятельности "Франция-2030". Согласно просочившимся в СМИ сведениям, Макрон в выступлении уделит большое внимание развитию ядерной энергетики, в том числе малым модульным реакторам.