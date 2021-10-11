Города Санья и Хайкоу на Хайнане вошли в тройку самых популярных мест КНР для автотуризма

ХАЙКОУ /Китай/, 11 октября. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань и административный центр провинции город Хайкоу вошли в тройку самых популярных в КНР мест для индивидуального автомобильного туризма. Об этом говорится в докладе ведущего туристического онлайн-агентства Китая Ctrip.

В отчете компании опубликованы результаты анализа туристических потоков внутри страны за выходные по случаю Дня образования КНР (с 1 по 7 октября). В нем уточняется, что Санья занял первое место, а Хайкоу - третье. Город Чэнду в юго-западной части страны оказался на второй строчке рейтинга.

Как следует из доклада, больше всего туристов, любящих путешествовать на машине, приезжают на Хайнань из Шанхая, Пекина и города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). В нем уточняется, что наибольшей популярностью у приезжих пользуются достопримечательности Санья - пляжи бухты Ялунвань, база для дайвинга на острове Учжичжоу, туристический комплекс Наньшань и другие. Среди излюбленных мест, предпочитаемых отдыхающими в Хайкоу, - старинная улица Цилоу, небольшие потухшие вулканы, а также парки и храмы.

Хайнань - одно из наиболее популярных направлений в Китае для отдыха. Согласно официальной статистике, в 2020 году остров посетили более 64 млн путешественников, потративших порядка 87,28 млрд юаней ($12,65 млрд). В провинции идет активное развитие индивидуального туризма: отдыхающие могут снять на прокат автомобиль и не ограничиваться пляжами. Например, на машине можно съездить в центральную часть острова, чтобы полюбоваться джунглями субтропиков, на восточном побережье - заняться серфингом и осмотреть кокосовые рощи, а на западном - остановиться в современном отеле на берегу моря, чтобы в комфортных условиях полюбоваться потрясающими закатами и звездным небом южных широт.