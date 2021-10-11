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Новая 100-рублевая банкнота поступит в обращение в конце 2022 года

Как отметил зампред Банка России Михаил Алексеев в интервью газете "Известия", потребуется несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои аппаратуру под банкноту
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Банк России рассчитывает, что новая 100-рублевая банкнота поступит в обращение в конце 2022 года. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

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"Нам потребуется приличное время - несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования", - отметил Алексеев, уточнив, что новая банкнота поступит в обращение "в заметном количестве, наверное, уже где-то ближе к концу 2022 года".

Ранее Алексеев сообщал, что на новой 100-рублевой банкноте появятся крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. По цветовой гамме новая купюра будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок будет выбран другой, размер банкноты изменен не будет. В ЦБ также уточняли, что концептуальный эскиз модернизированной банкноты включает такие символы Москвы, как Красная площадь, парк "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие. На оборотной стороне банкноты будут размещены достопримечательности Центрального федерального округа.

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