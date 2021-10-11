WSJ: энергетический кризис помогает России укрепить позиции

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Энергетический кризис способствовал тому, что Россия заручилась дополнительными рычагами давления на мировой арене, в то время как США рискуют растерять свою стратегическую мощь. Такая оценка приводится в редакционной статье, опубликованной в воскресенье на сайте газеты The Wall Street Journal .

Авторы статьи считают, что на фоне миграционного кризиса, пандемии и инфляции США пока не в полной мере ощутили влияние энергетического кризиса. "В Европе цены на энергию выросли за прошедший год в пять раз, и [президент РФ] Владимир Путин оборачивает эту ситуацию в пользу России", - отмечает The Wall Street Journal. По ее мнению, "энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты".

Нацеленная на отказ от горючих ископаемых энергетическая система "усилила зависимость Европы от природного газа, основным поставщиком которого является Россия", отмечают авторы статьи. Это, по их мнению, "создает рычаг стратегического давления для российского "Газпрома", который не торопится ускорить производство, несмотря на запросы от европейских политиков". "Трудности, возникшие у друзей США в Европе ощущаются еще сильнее на фоне энергетической политики администрации [президента США Джо] Байдена", - отмечает газета, напоминая об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США и введение моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений.

"Энергопоставки - это ключевой фактор мирового баланса сил, - констатирует The Wall Street Journal. - Россия и Китай знают это, а одержимость администрации Байдена нереалистичными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности грозит подрывом экономики и глобальных интересов США".

В среду сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе торгов вырастала до нового исторического рекорда, превысив $1 900 за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже $1 450 за тыс. куб. м, а в четверг снижение продолжилось ниже отметки в $1 000 за 1 тысячу кубометров газа.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.