Казахстан и ОАЭ договорились о реализации совместных проектов на сумму более $6 млрд

НУР-СУЛТАН, 11 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали межправительственное соглашение о реализации совместных проектов на общую сумму свыше $6 млрд. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина по итогам визита главы правительства республики в ОАЭ.

"Глава правительства провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном, а также руководством государственных институтов развития и холдингов Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) и других ведущих компаний ОАЭ. Стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и других сферах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше $3,5 млрд. "По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики Казахстана общим объемом инвестиций более 6 млрд долларов", - пояснили в пресс-службе.

Основным партнером Казахстана в реализации соглашения станет суверенный фонд Абу-Даби ADQ. В рамках соглашения казахстанское АО "Самрук-Казына" намерено установить стратегическое сотрудничество с ADQ и создать совместный энергетический холдинг для развития возобновляемой и традиционной энергетики. Планируется реализовать совместные проекты по строительству в Казахстане солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей мощностью 5 ГВт.

Кроме того, АО "Kazyna Capital Management" и ADQ учредят совместный венчурный фонд на 100 млн долларов для финансирования совместных стартап-проектов в сферах IT, телекоммуникаций, технологий производства продуктов питания и других. ADQ также примет участие в строительстве сети оптово-распределительных центров в Казахстане.