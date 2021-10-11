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Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая из-за выявленных нарушений

В числе таких продуктов оказались кукурузные лапша, вермишель и чипсы, а также "яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри"
© Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ некоторых продуктов из Китая, так как в них были обнаружены запрещенные компоненты. Об этом сообщается в понедельник на сайте службы.

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"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в обороте пищевой продукции с нарушениями обязательных требований законодательства, произведенной в Китайской Народной Республике", - говорится в сообщении.

В числе таких продуктов оказались кукурузные лапша, вермишель и чипсы, а также "яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри". Ведомство обнаружило в них ДНК генетически модифицированной кукурузы, а также ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%, содержание которых в ряде образцов было превышено в пять раз. Кроме того, ведомство отметило отсутствие информации о содержании данных компонентов на маркировке продукции.

"С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации", - добавили в ведомстве.

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