Курс доллара в Токио поднялся до самого высокого уровня с декабря 2018 года

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Курс американского доллара по отношению к японской иене поднялся в понедельник до самого высокого уровня с декабря 2018 года. По состоянию на 13:00 по местному времени (07:00 мск) за один доллар давали в районе 112,7 иены - почти на одну иену больше, чем во второй половине дня в пятницу.

Доллары стали более привлекательными из-за увеличивающейся разницы в ставках банковского кредита в Соединенных Штатах и Японии. Поэтому сейчас становится более выгодно инвестировать в активы, номинированные в валюте США.

Трейдеры, как отмечает агентство Kyodo, продают избыточное количество иен, вырученных за счет продажи акций японских компаний. Эти ценные бумаги в последнее время стабильно растут в цене.