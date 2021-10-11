Эксперты назвали лидеров по росту онлайн-оборота

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Лидерами по росту онлайн-оборота стали спорт и фитнес, микрозаймы и онлайн-образование в первые 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщается в аналитике сервиса онлайн-платежей CloudРayments, которое есть в распоряжении ТАСС.

"В тройку лидеров по росту онлайн-оборота попали такие категории как спорт и фитнес, микрокредиты и онлайн-образование. Первое место по росту оборота в онлайне с начала года (сентябрь к январю 2021 года) показали спорт и фитнес. Онлайн-оборот вырос на 47%, при этом средняя сумма покупки с начала года снизилась на 9% с 3 183 рублей до 2 893 рублей. Рост спроса в онлайне в этой товарной категории обусловлен прежде всего тем, что все больше спортивных и фитнес-клубов переходят на онлайн-оплату абонементов и индивидуальных занятий, проводят удаленные тренировки с онлайн-оплатой", - рассказали на сайте.

На втором месте по росту в онлайне оказались микрокредиты. Рост онлайн-спроса составил 28%. При этом средняя сумма выдаваемого кредита за год сократилась на 39% с 10 111 рублей до 6 218 рублей. Такая картина отражает общую ситуацию роста необеспеченного кредитования на рынке, а значительное снижение выдаваемых сумм микрокредитов свидетельствует о желании микрофинансовых организаций снизить риски невозврата в условиях высокой закредитованности населения.

На третьем месте оказалось онлайн-образование с показателем роста оборота в 25% с начала года. В этой товарной категории в отличие от предыдущих аналитики отмечают также рост средней суммы покупки на 17% с начала года: с 2 981 рублей до 3 474 рублей. С начала пандемии онлайн-образование остается в лидерах спроса, интерес к этой товарной категории не снижается. К тому же росту спроса на онлайн-образование способствует окончание сезона отпусков и начало нового учебного года, а также рост заболеваемости коронавирусом во многих регионах, что заставляет часть учеников и студентов переходить на дистанционное обучение.

Четвертое и пятое места по росту оборота в онлайне заняли онлайн-продажи электроники и продуктов питания и сопутствующих товаров с показателями 21% и 15% соответственно. Стоит отметить, что в обеих этих товарных категориях средняя сумма покупки с начала года снизилась: средний чек онлайн-продаж электроники упал на 17% до 4 561 рублей, средний чек онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров снизился на 21% до 2 507 рублей. Эти товарные категории пользуются стабильным спросом в онлайне в последние 2 года. Вынужденно перейдя на онлайн-покупки в период ограничений, связанных с пандемией, люди оценили удобство такого способа покупок, а оптимизация процессов (от логистики до сайтов и мобильных приложений) со стороны бизнеса продолжает способствовать росту покупок в этих отраслях.

Кроме перечисленных товарных категорий в топ-10 лидеров роста спроса в онлайне с начала года попали готовая еда с доставкой, туры и авиабилеты, косметика, мужская и женская одежда, а также цветы и сувениры. "Хотя мы и не наблюдаем высокого скачка роста оборотов, который видели в самом начале пандемии, тем не менее во многих отраслях спрос в онлайне продолжает расти. Благодаря сформировавшимся за пандемию привычкам у населения и усилиям бизнеса по созданию удобной инфраструктуры для онлайн-продаж многие товарные категории показывают устойчивый рост в онлайне и, по нашим прогнозам, продолжат расти", - отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

О CloudPayments

CloudPayments - это платежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, Аpple Pay и Google Pay, а также в мессенджерах и социальных сетях. На данный момент компания работает с более 11 000 партнерами (клиентами). CloudPayments - часть группы компаний Тинькофф, которой принадлежит 95% сервиса. У компании CloudPayments есть подразделения в Казахстане и Латвии.