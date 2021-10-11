Новосибирским аграриям потребуется 10 дней для сокращения отставания в уборочной кампании

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Аграриям Новосибирской области, где ранее в двух районах был введен режим ЧС из-за неблагоприятных метеоусловий, препятствующим уборке зерновых, понадобится 10 дней, чтобы сократить существующее отставание в 218 тыс. га. Для этих целей хозяйствам направили 93 комбайна, сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства региона глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко.

В пятницу, 8 октября, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в двух районах Новосибирской области, где ранее было зафиксировано отставание от темпов уборки зерновых. Лещенко сообщал тогда, что отставание составляет 13% по сравнению с 2020 годом. Это связано с неблагоприятными погодными условиями на территории области - осадками, переувлажнением почвы, которые препятствуют проведению уборочной кампании.

"Отставание от темпов уборки 2020 года - 218 тыс. га, или 15%, достаточно существенное. В рамках реализации плана по переброске уборочной техники и оказания помощи хозяйствам, отстающим по темпам уборки, направлено 93 комбайна в 28 предприятий, с учетом установления погодных условий и перераспределения 10 дней требуется [для сокращения отставания]", - сказал Лещенко.

Он добавил, что кратковременная стабилизация погодных условий позволила аграриям региона выйти на суточную производительность по обмолоту зерновых в 26 тыс. га, но за прошедшую неделю зерновые культуры убраны на площади только 79 тыс. га, технические - на 10 тыс. На конец прошлой недели зерновые культуры убраны в области на 1 млн 157 тыс. га, это 77% от уборочной площади. Также произошло 10-процентное отставание из-за метеоусловий наблюдается при уборке картофеля и овощей.

В сентябре в нескольких регионах Западной Сибири - Новосибирской, Томской и Кемеровской областях - выпал первый снег. Как отмечали синоптики, наступление волны холода объясняется тем, что теплый атлантический воздух, который раньше приходил на территорию Западной Сибири, блокирован мощным антициклоном на Урале.

В середине лета 2020 года в трех регионах Западной Сибири установилась аномальная жара, которая сопровождалась отсутствием осадков. В Новосибирской области площадь посевов, пострадавших в результате почвенной засухи, оценивается в 730 тыс. га, что составляет около 33% от общего объема засеянных площадей. Ущерб от засухи составил около 500 млн рублей. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе региона, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов, экономические потери от засухи оценивались более чем в 5 млрд рублей. Однако по итогам уборочной кампании аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.