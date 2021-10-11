РБК: "Мегафон" может вернуться на биржу в течение трех лет

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Мегафон" рассматривает возможность возвращения акций компании на биржу в ближайшие три года, о чем свидетельствует финансовый план телеком-оператора на 2021-2023 годы, сообщает в понедельник РБК со ссылкой на генерального директора "Мегафона" Хачатура Помбухчана.

"Если в какой-то момент поймем, что мы как оператор готовы к этому шагу, будем его обсуждать. Каких-то противопоказаний нет", - отметил гендиректор "Мегафона" в интервью изданию.

В 2012 году "Мегафон" провел IPO на Лондонской фондовой бирже, бумаги оператора также торговались на Московской бирже. Но в 2018 году совет директоров компании принял решение об аннулировании листинга.

Необходимость делистинга в топ-менеджменте "Мегафона" объясняли меняющейся стратегией на телекоммуникационном рынке. По словам Геворка Вермишяна (на тот момент - исполнительный директор оператора), дальнейшее развитие компании может предусматривать расширение партнерства с госструктурами, проведение сделок с более высоким уровнем риска, инвестиции в инфраструктуру с более низким уровнем возврата на капитал, увеличение долговой нагрузки. Кроме того, "Мегафон" намеревался аккумулировать денежные средства, а не распределять их в виде дивидендов. При этом Вермишян не исключал, что компания может вернуться на биржу, но уже "совсем другой".