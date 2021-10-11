Москва стала участником международного объединения по развитию инноваций

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Московский иннoвационный кластер (МИК) присоединился к глoбальной сети по развитию инноваций и кластеров TCI Network. Она основана организацией The Competitiveness Institute - Asociacion Competitividad, объединяющей профессионалов из технологических кластеров со всего мира, сообщила в понедельник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Сотрудничество с ведущими технологическими организациями открывает для нас новые возможности", - отметила Сергунина, слова которой приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы. В частности, по ее словам, совместные программы с зарубежными кластерами помогут продвижению на зарубежных рынках проектов московских инноваторов.

В рамках TCI действуют две рабочие группы: по оценке развития кластеров и по инновациям. Их цель заключается в проведении проектных мастерских или специализированных встреч по указанным тематическим направлениям.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал, отметил, что МИК ведет активную международную деятельность, которая направлена в первую очередь на вывод технологических решений на рынки США, стран Европы и Азии. Одним из примеров, отметил Фурсин, можно назвать российско-китайский конкурс "МИК-Чжунгуаньцунь", на который поступило более 700 проектов, свыше 350 из которых - российские.

TCI Network объединяет 9 тыс. экспертов и 78 организаций из 111 стран мира. Это государственные учреждения и институты, агентства по развитию, кластерные организации, компании, университеты и отраслевые эксперты.