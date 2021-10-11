В Красноярске построят машиностроительный комплекс

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Первый резидент особой экономической зоны "Красноярская технологическая долина" компания "Хенкон Сибирь" создаст машиностроительный комплекс с объемом инвестиций более 900 млн рублей. Об этом в понедельник говорится в сообщении правительства региона.

"В Красноярской технологической долине появился первый резидент. Компания "Хенкон Сибирь" прошла регистрацию и планирует построить на территории долины машиностроительный комплекс. Объем капитальных вложений составит более 900 млн рублей", - говорится в сообщении.

На новом предприятии появится примерно 200 высокотехнологичных рабочих мест.

До конца 2023 года планируется построить склады, административно-бытовые помещения и сборочный цех для размещения технологического и вспомогательного оборудования. В 2029 году будут дополнительно возводиться сборочные цеха, общая площадь всех производственных помещений составит 6 500 кв. м. Сейчас компания производит 50-60 единиц спецтехники в год, с учетом строительство нового предприятия оно будет увеличено до 120 машин.

"Хенкон Сибирь" - производитель специализированной мобильной техники для горно-металлургической отрасли.

О долине

Компания "Русал" и правительство Красноярского края уже подписали соглашение об открытии ОЭЗ "Красноярская технологическая долина", которое реализуется в рамках масштабного проекта "Енисейская Сибирь". Вокруг крупных предприятий - Красноярского алюминиевого завода и Богучанского алюминиевого завода - предполагается создать комплекс перерабатывающих производств, чтобы выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край в рамках единой экономической зоны, был инициирован в конце 2017 года. 27 марта 2019 года было подписано распоряжение правительства РФ об одобрении комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Объем инвестиций в проект до 2027 года оценивается в сумму 2 трлн рублей.