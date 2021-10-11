"Ренессанс страхование" объявило параметры IPO

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. АО "Группа Ренессанс страхование" установило предварительный ценовой диапазон акций в рамках IPO (первичное публичное размещение акций) от 120 рублей до 135 рублей за одну бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.

"Ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 120 рублей до 135 рублей за одну обыкновенную акцию, что подразумевает ожидаемую постинвестиционную (post-money) рыночную капитализацию от 67,2 млрд рублей до 73,3 млрд рублей", - сообщается в материалах компании.

Общий размер предложения, как ожидается, составит до 25,2 млрд рублей и будет включать размещение компанией первичных акций в объеме до 18 млрд рублей и размещение вторичных акций продающими акционерами в объеме до 7,2 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

По данным компании, окончательная цена предложения будет определена после формирования книги заявок, которое начинается сегодня. Ожидается, что цена предложения будет объявлена ориентировочно 20 октября 2021 года. "С учетом возможного сокращения или продления графика предложения, обыкновенные акции компании начнут торговаться на Московской бирже, как ожидается, в дату прайсинга или в районе этой даты, при условии, что размещение состоится", - поясняют в компании.

Группа "Ренессанс страхование" работает с 1997 года. Основным акционером группы является "Холдинг Ренессанс страхование" (52,12% обыкновенных акций), которым в свою очередь владеет международная компания "Группа спутник". "Группа спутник" - инвестиционная компания, активы которой превышают $1,5 млрд.