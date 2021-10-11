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Скрытые долги Индонезии перед Китаем достигли $17,2 млрд

Общий государственный долг Индонезии перед КНР оценивается в $3,9 млрд

СИНГАПУР, 11 октября. /ТАСС/. Скрытые долги Индонезии перед КНР составили $17,2 млрд, что более чем в четыре раза больше, чем государственная задолженность Джакарты перед Пекином. Об этом пишет в понедельник газета The Jakarta Post со ссылкой на данные базирующейся в США исследовательской лаборатории AidData.

Согласно исследованию, "скрытые долги не делались на правительственном уровне и формально не предоставлялись государственные гарантии". В основном, как подчеркивается в докладе, "речь идет о кредитовании государственных предприятий в рамках инициативы КНР "Один пояс - один путь" по инфраструктурным проектам". Эксперты AidData также подчеркивают, что "задолженность не фигурирует в правительственных отчетах, но если индонезийские компании обанкротятся, то правительство столкнется с серьезными проблемами".

"Скрытые долги Индонезии перед Китаем в период с 2000 по 2014 год составляли около $362 млн, однако уже через год, после присоединения Джакарты к инициативе Пекина, резко выросли до $3,9 млрд", - говорится в исследовании. На сегодняшний день они достигли $17,2 млрд. При этом общий государственный долг Индонезии перед КНР оценивается в $3,9 млрд.

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