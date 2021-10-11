"Почта России" с 18 октября запустит кредитование для интернет-магазинов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Почта России" запускает кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов с 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник.

"Сервис разработан для интернет-магазинов и индивидуальных предпринимателей, которые часто отправляют посылки с наложенным платежом. Благодаря новой услуге, корпоративные клиенты "Почты" смогут получать деньги за проданный товар, не дожидаясь их поступления от покупателя", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что сервис заработает с 18 октября, услугой смогут воспользоваться компании интернет-торговли, зарегистрированные в личном кабинете и на постоянной основе отправляющие товары с наложенным платежом. Уточняется, что переплата для клиента будет составлять порядка 2 рубля в день при среднем чеке в 3,2 тыс. рублей.

"Наложенный платеж, т.е. сумма, которую адресат должен оплатить при получении посылки в почтовом отделении - очень удобная опция для покупателей, но продавцы товаров зачастую сталкиваются с кассовыми разрывами: когда товар уже продан и отправлен, а деньги за его продажу еще не пришли. Особенно остро это будет ощущаться в период высокого спроса - осенью и зимой, когда значительно вырастут продажи. Новый сервис по кредитованию селлеров даст возможность нашим клиентам оперативно получать средства за проданные товары по низкой ставке. Мы уверены, что это позволит продавцам и интернет-магазинам чувствовать себя увереннее и прямым образом повлияет на развитие магазинов и рост продаж", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по электронной коммерции "Почты России" Алексея Скатина.

Проект на этапе запуска реализуется совместно с компанией Pim Solutions.