Visa сняла претензии к Wildberries по комиссиям

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Международная платежная система Visa не фиксирует больше нарушений при оплате в онлайн-ретейлере Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба Visa.

"Мы не фиксируем больше нарушений правил платежной системы Visa со стороны компании Wildberries. Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa", - сообщила пресс-служба Visa.

В пресс-службе Wildberries ТАСС сообщили, что приветствуют "решения международных платежных систем, снявших претензии с банков-эквайеров".

В Wildberries также отметили, что сразу же после поступления писем банкам-эквайерам, ретейлер начал оказывать им необходимую правовую и организационную поддержку. "Убеждены, что компания Wildberries действовала в строгом соответствии с законодательством: мы лишь предоставили скидки 2% по российским платежным системам МИР, SberPay и Системе быстрых платежей", - добавили в пресс-службе ретейлера.

По данным Wildberries, доля российских платежных систем в обороте компании выросла с 24% в начале августа до 54% в начале октября. "Самой популярной платежной системой на сегодняшний день на Wildberries является карта "Мир" - ее оборот более чем вырос в два раза. По SberPay оборот увеличился в 25 раз, по Системе быстрых платежей - в 20 раз", - сообщили в компании.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Скидки предоставляются при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay. Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard.