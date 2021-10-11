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Энергетический кризис в Европе

Боррель предположил, что ЕС потребуется больше российского газа

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выразил надежду, что в Евросоюзе "подумают о том, нужно ли изменить систему ценообразования на электроэнергию"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель AP Photo/Brittainy Newman
Описание
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo/Brittainy Newman

МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Европе, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью газете El Pais.

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По его словам, "Россия хочет, чтобы открылся "Северный поток - 2". "Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем [то, что значится в] контракте", - сказал он. Боррель напомнил, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели европейские власти от имени государств - членов сообщества, а не каждая страна сама по себе.

"Я надеюсь, что [в ЕС] подумают о том, нужно ли изменить систему ценообразования на электроэнергию", - отметил Боррель. По его словам, "было бы разумно переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам". "Но такая модификация требует времени, а ситуация требует более быстрых решений", - подчеркнул он.

6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов выросла до нового исторического рекорда, превысив $1 900 за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже $1 450 за тыс. куб. м, а 7 октября снижение продолжилось ниже отметки в 1 000 долларов за 1 тыс. куб. газа.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.

Теги
РоссияБоррель, ЖозепЭнергетический кризис в Европе
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