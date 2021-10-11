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Комиссия Совбеза обсудила вопросы кибербезопасности в сфере электроэнергетики

Комиссия также проработала дополнительные меры, направленные на совершенствование законодательства в интересах защищенности объектов критической информационной инфраструктуры энергетической отрасли

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) РФ по информационной безопасности провела очередное заседание, сообщает в понедельник пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Рассмотрены вопросы, связанные с надежным использованием информационных технологий в сфере электроэнергетики", - говорится в сообщении.

Подчеркнуто, что на предприятиях энергетической отрасли "продолжается применение иностранного программно-технического обеспечения, которое наряду с недекларированными возможностями обладает уязвимостями". "Особое внимание уделено необходимости оценки соответствия программно-технических средств требованиям по безопасности информации и документам национальной системы стандартизации", - отметили в Совбезе.

Комиссия также проработала дополнительные меры, направленные на совершенствование законодательства в интересах защищенности объектов критической информационной инфраструктуры энергетической отрасли.

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