{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Энергетический кризис в Европе

Цена на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. кубометров

На открытии торгов она опускалась ниже $1000

ТАСС, 11 октября. Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник превысила $1100 за 1 тыс. куб. м после того, как на открытии торгов опускалась ниже $1000, свидетельствуют данные торговой площадки.

На эту тему
Что вызвало топливный кризис и как ЕС планирует его преодолевать
Что вызвало топливный кризис и как ЕС планирует его преодолевать

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сейчас установилась на уровне $1123 за 1 тыс. куб. м.

В среду, 6 октября, TTF установил новый исторический максимум, когда цена на газ превысила $1900 за 1 тыс. куб м, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана, в том числе, с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.

Теги
Энергетический кризис в Европе
"Камаз" увеличил производство в сентябре на 10,6%
Речь идет о 4 067 грузовиках
Читать полностью