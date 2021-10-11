Цена на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. кубометров

ТАСС, 11 октября. Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник превысила $1100 за 1 тыс. куб. м после того, как на открытии торгов опускалась ниже $1000, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сейчас установилась на уровне $1123 за 1 тыс. куб. м.

В среду, 6 октября, TTF установил новый исторический максимум, когда цена на газ превысила $1900 за 1 тыс. куб м, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана, в том числе, с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.