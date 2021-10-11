Проголосовать за населенные пункты, которые подключат к интернету, можно до 15 ноября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россияне смогут проголосовать за населенные пункты, которые подключат к интернету в 2022 году, до 15 ноября. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Россияне проголосуют на Госуслугах за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. Специальный раздел с формой для голосования открылся на портале. Чтобы деревня, поселок, аул и другие населенные пункты подключились к мобильной связи 4G (LTE), необходимо проголосовать за них на портале Госуслуг до 15 ноября 2021 года", - отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что в голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые не входят в программу устранения цифрового неравенства. Для участия в голосовании гражданину нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Предусмотрена также возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России.

Через два месяца на Госуслугах будет опубликован список из 2000 населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в следующем году. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их доля увеличится до 30%.

Для реализации функционала голосования на портале Госуслуг используется платформа обратной связи (ПОС). ПОС позволяет в сжатые сроки собирать обратную связь от граждан, оперативно учитывать результаты голосования. Весной 2021 года через портал Госуслуг и платформу обратной связи россияне уже оставляли предложения по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО "Ростелеком" с 2014 года. С 2022 года к оказанию универсальных услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя приступает ОАО "Миранда-медиа". В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE), позволяющий жителям населенных пунктов получить доступ к сети интернет и услугам телефонной связи. Всего до 2030 года мобильная связь в рамках программы станет доступной более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.

Готовность "Ростелекома"

Как сообщили в пресс-службе "Ростелекома", компания уже завершила строительство базовых станций в 326 населенных пунктах в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). До конца текущего года мобильная связь появится в 1 198 в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тыс. деревнях, селах и поселках. Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическими линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в федеральный закон "О связи" были внесены изменения, обязывающие обеспечить доступ к мобильному интернету в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. 8 октября заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС о том, что инфраструктурой доступа в интернет к 2024 году будут обеспечены 100% всех новых дорог и жилые дома, введенные в эксплуатацию.