"Алроса" в сентябре снизила продажи алмазно-бриллиантовой продукции на 11%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" снизила продажи алмазно-бриллиантовой продукции в сентябре 2021 года на 11% в годовом выражении, до $298 млн, следует из сообщения компании.

При этом продажи алмазов сократились на 12%, до $289 млн, продажи бриллиантов выросли на 15% и достигли $9 млн.

Всего за январь - сентябрь 2021 года "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовой продукции на сумму $3,27 млрд против $1,58 млрд за аналогичный период прошлого года

"По предварительным данным, конечный спрос на ювелирную продукцию находится на рекордных уровнях, - сказал заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приводятся в сообщении. - В США и Китае отмечаются двузначные темпы роста относительно 2019 года. Также активизируется европейский рынок ювелирных украшений, третий по величине в мире. На этом фоне мы видим по-прежнему высокий спрос на алмазное сырье со стороны гранильного сектора".

Как отметил Агуреев, "индекс цен на алмазное сырье вернулся на уровни 2018 года, а цены на бриллианты превысили средние значения за тот период".

"Алроса" по-прежнему ориентирует поставки сырья под реальный спрос, стремясь к устойчивости всей алмазно-бриллиантовой цепочки. Запасы в гранильном секторе держатся на оптимальных уровнях, по некоторым категориям сырья - около минимумов. Клиенты в целом оценивают перспективы грядущего праздничного сезона оптимистично, и есть основания предполагать, что положительный тренд сохранится и в 2022 году", - добавил заместитель гендиректора "Алросы".

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится 34% акций компании.